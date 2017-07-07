СМИ: в США предположительно действуют 150 российских шпионов

Около 150 предполагаемых российских разведчиков действуют в США. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на американский телеканал CNN.

CNN сообщил, что эта информация получена из источников в американской разведке. Сотрудники телеканала сообщили, что число въезжающих в США россиян, которых подозревают в разведке, выросло после президентских выборов в ноябре 2016. Они же рассказали, что российская разведка стремится к расширению рядов после высылки дипломатов.

CNN регулярно критикуется: Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы". В Москве ожидают от CNN репортаж с признанием неправоты в освещении ситуации вокруг сирийского мальчика Омрана Дакниша. Об этом сообщила в четверг, 6 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.