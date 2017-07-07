СМИ: в США предположительно действуют 150 российских шпионов
Около 150 предполагаемых российских разведчиков действуют в США. Об этом пишет агентство "РИА Новости"
со ссылкой на американский телеканал CNN.
CNN сообщил, что эта информация получена из источников в американской разведке. Сотрудники телеканала сообщили, что число въезжающих в США россиян, которых подозревают в разведке, выросло после президентских выборов в ноябре 2016. Они же рассказали, что российская разведка стремится к расширению рядов после высылки дипломатов.
CNN регулярно критикуется: Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы". В Москве ожидают от CNN репортаж с признанием неправоты в освещении ситуации вокруг сирийского мальчика Омрана Дакниша. Об этом сообщила в четверг, 6 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.