+19 °C
днем
+10 °C
ночью
06 июля 2017 г. 13:53
64 058 пользователей
за 24 часа на сайте
60.09 +0.1
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 13:00
68.3 +0.24
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 13:00
16.14 -0.24
Курс ЦБ на 07 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

РБК: в Кремле рассказали про основной сценарий выдвижения Путина в президенты

10:15
  2000 3
Фото: сайт Президента России
Наиболее вероятным сценарием участия Владимира Путина в президентских выборах будет самовыдвижение. Об этом сообщает РБК с ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
 
По информации источника, вариант самовыдвижения рассматривают в Кремле как приоритетный. Законодательство предусматривает два варианта участия в президентских выборах: самовыдвижение и выдвижение от политической партии. Первые два раза, в 2000 и 2004 годах, Путин шёл на выборы самостоятельно. В 2011 году он выдвигался от "Единой России".
 
Как объяснил источник РБК, самовыдвижение "при широкой народной поддержке" является приоритетным из-за того, что Путин позиционирует себя как президент всех россиян. Сам Путин не высказывал своих предпочтений. Окончательное решение о сценарии выдвижения на президентский пост остаётся за ним.
 
В случае выборе самовыдвижения Путин может объявить об участии в кампании на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта либо на ином мероприятии в "народном формате", куда пригласят общественников, сообщает издание. На базе ОНФ, по мнению источника, могут создать общественный штаб. Вопрос о штабах будут решать после того, как президент определится со сценарием выдвижения.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
3 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
nokia6680
nokia6680 #
11:13
Да кому это интересно...всем и так все понятно уже давно. Стратегия 146%, че уж тут..
Ответить Цитировать
cajewa 1
cajewa 1 #
12:28
Ну а что ему еще делать?Натырил и он и окружение,в тюрьму то не охота.Так и будем доживать в энтой ущербной сказке.
Ответить Цитировать
Inssider
Inssider #
12:57
Уже давно понятно, что стране полная крышка!
Главное, чтобы границы не закрыли и интернет не запретили! Что, впрочем, очень даже запросто устроят в любой момент под пляски восторга основной массы напрочь зомбированного населения глубинки страны, никогда никуда не выезжавшего дальше райцентра.
Надо просто расслабиться и наблюдать со стороны агонию русского населения (народ уже убит), ретиво удерживаемого в рабской раскоряке насквозь продажными русскими гебистами и менюганами.
Ответить Цитировать
Кёнигсград
Кёнигсград #
13:21
Володе пора на покой,слишком много сделал для России.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05 июля 201713:25
  10061 3
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
РБК: в Кремле рассказали про основной сценарий выдвижения Путина в президенты
Фото горячей новости
10:15
  2000 3
На перекрёстке Московского проспекта и Литовского вала Kia сбила женщину
Фото горячей новости
10:09
  2333 2
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
Фото горячей новости
09:50
  6034 0
Акробаты, художники и певцы: артисты Московского дельфинария покажут калининградцам свои таланты
Фото горячей новости
09:14
  736

Лента новостей

Картинка
В Калининграде лютеране требуют передать церкви здания музыкальной школы, детсада и библиотеки
13:52
  5 0
Картинка
Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития
13:01
  247 0
Картинка
Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)
12:58
  642 0
Картинка
HeadHunter назвал среднюю зарплату калининградских топ-менеджеров
12:43
  831 1

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3745 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8247 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo