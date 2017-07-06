РБК: в Кремле рассказали про основной сценарий выдвижения Путина в президенты

Наиболее вероятным сценарием участия Владимира Путина в президентских выборах будет самовыдвижение. Об этом сообщает РБК с ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По информации источника, вариант самовыдвижения рассматривают в Кремле как приоритетный. Законодательство предусматривает два варианта участия в президентских выборах: самовыдвижение и выдвижение от политической партии. Первые два раза, в 2000 и 2004 годах, Путин шёл на выборы самостоятельно. В 2011 году он выдвигался от "Единой России".

Как объяснил источник РБК, самовыдвижение "при широкой народной поддержке" является приоритетным из-за того, что Путин позиционирует себя как президент всех россиян. Сам Путин не высказывал своих предпочтений. Окончательное решение о сценарии выдвижения на президентский пост остаётся за ним.

В случае выборе самовыдвижения Путин может объявить об участии в кампании на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта либо на ином мероприятии в "народном формате", куда пригласят общественников, сообщает издание. На базе ОНФ, по мнению источника, могут создать общественный штаб. Вопрос о штабах будут решать после того, как президент определится со сценарием выдвижения.