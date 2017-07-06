Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве 35-летнего россиянина Юрия Мартышева. Его обвиняют в хищении личной информации владельцев банковских карт, пишет ТАСС

Сейчас мужчина находится в американской тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). В посольстве России в Вашингтоне отметили, что рассматривают "данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". В диппредставительстве потребовали безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина.

Сообщается, что Мартышеву оказывается "консульская помощь и иное содействие". Дипломаты уже провели с ним телефонный разговор. Сотрудники посольства также общаются с родственниками россиянина. Консул РФ в ближайшее время планирует посетить Мартышева в центре предварительного заключения.