Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина
Посольство России в Вашингтоне
Сообщество "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США" / Facebook
Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве 35-летнего россиянина Юрия Мартышева. Его обвиняют в хищении личной информации владельцев банковских карт, пишет ТАСС
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Сейчас мужчина находится в американской тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). В посольстве России в Вашингтоне отметили, что рассматривают "данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". В диппредставительстве потребовали безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина.
Сообщается, что Мартышеву оказывается "консульская помощь и иное содействие". Дипломаты уже провели с ним телефонный разговор. Сотрудники посольства также общаются с родственниками россиянина. Консул РФ в ближайшее время планирует посетить Мартышева в центре предварительного заключения.
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