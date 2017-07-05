Власти Германии потратили 5 млн евро на покупку "Панамского досье"

Полиция ФРГ за 5 млн евро приобрела "Панамское досье", которые содержат информацию об офшорных счетах ряда высокопоставленных лиц. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на Deutsche Welle

В ведомстве подтвердили покупку. Как говорится в совместном заявлении Федерального агентства уголовной полиции Германии, министерства финансов земли Гессен и прокуратуры Франкфурта, данные из досье изучаются и оцениваются для расследования налоговых и уголовных нарушений.

Как отмечает издание, конституционный суд Германии позволяет приобретение информации, раскрывающей мошенничество, даже если эта информация была получена незаконным путём. В числе преступлений, расследованию которых поможет покупка, дела, касающиеся торговли оружием и организованной преступности.