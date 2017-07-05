Власти Германии потратили 5 млн евро на покупку "Панамского досье"

Полиция ФРГ за 5 млн евро приобрела "Панамское досье", которые содержат информацию об офшорных счетах ряда высокопоставленных лиц. Об этом сообщает "Интерфакс"
с ссылкой на Deutsche Welle
.
В ведомстве подтвердили покупку. Как говорится в совместном заявлении Федерального агентства уголовной полиции Германии, министерства финансов земли Гессен и прокуратуры Франкфурта, данные из досье изучаются и оцениваются для расследования налоговых и уголовных нарушений.
Как отмечает издание, конституционный суд Германии позволяет приобретение информации, раскрывающей мошенничество, даже если эта информация была получена незаконным путём. В числе преступлений, расследованию которых поможет покупка, дела, касающиеся торговли оружием и организованной преступности.
Скандал вокруг так называемого "Панамского досье" разгорелся в 2016 году, когда издание Sueddeutsche Zeitung опубликовало документы юридической компании из панамы Mossack Fonseca. 11,5 млн документов содержали информацию об использовании офшорных схем для ухода от уплаты налогов. В них упоминались 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, среди которых 12 бывших и действующих мировых лидеров. После публикации досье секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что западные СМИ не позволяют писать о России хорошо из-за "высокого градуса русофобии".
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