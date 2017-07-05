Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

Российский лётчик Константин Ярошенко, осуждённый в США на 20 лет, попросил Дональда Трампа вернуть его на родину. Об этом сообщают "Известия"

Письмо на имя президента США было передано в Белый дом 4 июля через российское посольство. Одновременно с этим семья Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой о помиловании. Лётчик утверждает, что отбывает наказание по незаконному приговору и надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации".

"Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное – моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия", – пишет Ярошенко.

Осуждённый лётчик отметил, что тяжелее всего ему даётся шестилетняя разлука с семьёй и то, что он не смог побывать на похоронах матери. Он привёл в пример судьбу скончавшегося в июне американского студента Отто Вармбиера, заключённого в КНДР за кражу плаката и слишком поздно переданного властям США.

Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс". В 2011 году его осудили по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть дело лётчика. Подавать апелляцию в Верховный суд США Ярошенко не стал.