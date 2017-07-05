Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

Российский лётчик Константин Ярошенко, осуждённый в США на 20 лет, попросил Дональда Трампа вернуть его на родину. Об этом сообщают "Известия"
.
Письмо на имя президента США было передано в Белый дом 4 июля через российское посольство. Одновременно с этим семья Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой о помиловании. Лётчик утверждает, что отбывает наказание по незаконному приговору и надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации".
"Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное – моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия", – пишет Ярошенко.
Осуждённый лётчик отметил, что тяжелее всего ему даётся шестилетняя разлука с семьёй и то, что он не смог побывать на похоронах матери. Он привёл в пример судьбу скончавшегося в июне американского студента Отто Вармбиера, заключённого в КНДР за кражу плаката и слишком поздно переданного властям США.
Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс". В 2011 году его осудили по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть дело лётчика. Подавать апелляцию в Верховный суд США Ярошенко не стал.
В 2014 году МИД посоветовал
россиянам не ездить в десятки стран, имеющие с США договоры о взаимной выдаче. В министерстве предупредили об "охоте за российскими гражданами" и привели в пример дела Бута и Ярошенко, получивших длительные сроки тюремного заключения.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.