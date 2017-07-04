Ярошук возглавил рейтинг упоминаемости глав столиц СЗФО за июнь по версии "Медиалогии"

Мэр Калининграда Александр Ярошук возглавил июньский рейтинг упоминаемости глав столиц СЗФО. Об этом сообщает компания "Медиалогия" , составившая рейтинг.

СМИ упоминали Ярошука в связи с инспекцией ремонта дорог на Острове. Тогда он заявлял, что движение по Деревянному мосту откроется в ноябре. Также СМИ писали, что глава Калининграда проконтролировал ход работ по ремонту путепровода по ул. Озерова и тротуара по ул. Черняховского.

На втором месте в рейтинге оказался глава Пскова Иван Цецерский. На третьем месте глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, в которую вошли 41 300 источников. Медиаиндекс, от которого зависит место в рейтинге, учитывает частоту и характер упоминаний персоны в СМИ и характер этих упоминаний. Рейтинг составлен за июнь 2017 года.