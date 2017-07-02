Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников

Федеральная служба охраны теперь может засекречивать персональные данные чиновников, а также перекрывать движение на трассах для их проезда. Такими полномочиями Владимир Путин наделил ФСО, подписав соответствующий закон, пишет РБК

Согласно тексту документа, обработка персональных данных охраняемых лиц и членов их семей может осуществляться только с их согласия и согласия органов государственной охраны. Исключения составляют случаи, предусмотренные федеральным законом.

Помимо этого, президент РФ наделил сотрудников ФСО правом безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, посадочными площадками, морскими и речными портами. При этом не играет роли тип собственности объекта. Уточняется в документе и правила применения физической силы и оружия.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он.