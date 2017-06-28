СМИ: Кремль откажется от принципа конкурентности на осенних выборах губернаторов
В администрации президента России решили отказаться от принципа конкурентности на осенних выборах губернаторов. Об этом сообщают "Ведомости"
с ссылкой на собственные источники.
По информации издания, на выборах губернаторов 16 регионов не будет ни одной конкурентной кампании. Среди тех, кто рискует не пройти муниципальный фильтр, назвали Вячеслава Мархаева из Бурятии (КПРФ), Евгения Ройзмана ("Яблоко") и Ирину Петеляеву ("Справедливая Россия"). Данных о калининградских кандидатах издание не приводит.
В 2013 году первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин назвал конкурентность, открытость и легитимность основными принципами выборов. Собеседник издания подчеркнул, что сейчас администрация президента намерена исключить вероятность вторых туров. В администрации эту информацию не прокомментировали.
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