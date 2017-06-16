Пентагон планирует модернизировать систему ПРО в 250 км от Калининграда
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Министерство обороны США проведёт модернизацию своей системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которая расположена в Польше, в посёлке Редзиково в 250 км от Калининграда. Об этом сообщает RT.
Соответствующие планы президент США Дональд Трамп в начале июля обсудит с президентом Польши Анджеем Дудой.
В новом контракте Пентагона говорится о том, что подрядчик Lockheed Martin Overseas спроектирует новые военные объекты и разработает программное обеспечение. Кроме того, сотрудники компании оснастят Aegis Ashore дополнительными боевыми системами. В соответствии с более ранним контрактом ПРО будет включать также комплекс боевого управления и арсенал ракет-перехватчиков SM-3 радиусом поражения до 700 км.
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