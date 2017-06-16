Пентагон планирует модернизировать систему ПРО в 250 км от Калининграда

Министерство обороны США проведёт модернизацию своей системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которая расположена в Польше, в посёлке Редзиково в 250 км от Калининграда. Об этом сообщает RT. Соответствующие планы президент США Дональд Трамп в начале июля обсудит с президентом Польши Анджеем Дудой.

В новом контракте Пентагона говорится о том, что подрядчик Lockheed Martin Overseas спроектирует новые военные объекты и разработает программное обеспечение. Кроме того, сотрудники компании оснастят Aegis Ashore дополнительными боевыми системами. В соответствии с более ранним контрактом ПРО будет включать также комплекс боевого управления и арсенал ракет-перехватчиков SM-3 радиусом поражения до 700 км.