"Собираем в отдельную папочку": Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время прямой линии
Просмотр "Прямой линии" на Центральном рынке в Калининграде (15.06.2017)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время "Прямой линии". Об этом пишет РБК
со ссылкой на заявление, прозвучавшее в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Песков заявил, что президент знает обо всех "критических вопросах" и "выпадах" в свой адрес, прозвучавших во время ежегодного общения с россиянами.
Песков уточнил, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог не увидеть" всплывающих на большом экране вопросов. "Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаём, чтобы он был в курсе", — добавил пресс-секретарь.
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