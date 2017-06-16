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Главная Новости Политика

"Собираем в отдельную папочку": Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время прямой линии

11:21
  835 1
  • Просмотр "Прямой линии" на Центральном рынке в Калининграде (15.06.2017)
Просмотр "Прямой линии" на Центральном рынке в Калининграде (15.06.2017)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время "Прямой линии". Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление, прозвучавшее в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1". 
 
Песков заявил, что президент знает обо всех "критических вопросах" и "выпадах" в свой адрес, прозвучавших во время ежегодного общения с россиянами.
 
Песков уточнил, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог не увидеть" всплывающих на большом экране вопросов. "Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаём, чтобы он был в курсе", — добавил пресс-секретарь.
 
В четверг, 15 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала прямая линия президента РФ Владимира Путина. Глава государства общался в таком формате с россиянами в 15 раз. 

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1 комментарий Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
12:28
А почему сам луноликий не может этого признать и сказать то? Ответить, в конце концов, на неудобные вопросы...это круто очень, отвечать только на удобненькие вопросы и принимать хвалебные оды от бабулек..

Ну и общение через прокси-сервер "песков эдишн" - как то надоело уже.
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