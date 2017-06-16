"Собираем в отдельную папочку": Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время прямой линии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин реагирует на критику во время "Прямой линии". Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление, прозвучавшее в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Песков заявил, что президент знает обо всех "критических вопросах" и "выпадах" в свой адрес, прозвучавших во время ежегодного общения с россиянами.

Песков уточнил, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог не увидеть" всплывающих на большом экране вопросов. "Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаём, чтобы он был в курсе", — добавил пресс-секретарь.