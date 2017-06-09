Цуканов представил главного федерального инспектора Калининградской области
Сергей Елисеев
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В пятницу, 9 июня, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов представил главного федерального инспектора по Калининградской области. Им назначен экс-заместитель главы Вологды Сергей Елисеев.
Цуканов отметил, что у нового главного федерального инспектора большой опыт в ФСБ России.
Понимая значимость, сделаю все возможное, чтобы население жило благополучно и безопасно, — заявил Елисеев
В ноябре 2016 года стало известно
о назначении Сергея Елисеева заместителем руководителя аппарата правительства. Он имеет два высших образования — в 1993 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 1998 году - Академию федеральной службы безопасности.
С 1993 года по 2005 год проходил службу в органах ФСБ России. С 2014 по 2016 годы работал помощником и заместителем главы Вологды. Награждён орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и медалью "За отвагу".
Основными задачами федерального инспектора являются контроль за исполнением поручений президента, участие с контрольным департаментом аппарата полпреда в организации проверок исполнения федеральных законов и посланий главы государства Федеральному собранию.
О проведённых проверках главный федеральный инспектор будет докладывать полномочному представителю президента. Также он будет вносить предложения по совершенствованию контрольной деятельности.
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