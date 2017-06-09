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Главная Новости Политика

Цуканов представил главного федерального инспектора Калининградской области

11:10
  873 1
  • Сергей Елисеев
Сергей Елисеев
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В пятницу, 9 июня, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов представил главного федерального инспектора по Калининградской области. Им назначен экс-заместитель главы Вологды Сергей Елисеев.
 
Цуканов отметил, что у нового главного федерального инспектора большой опыт в ФСБ России.
Понимая значимость, сделаю все возможное, чтобы население жило благополучно и безопасно, — заявил Елисеев
В ноябре 2016 года стало известно о назначении Сергея Елисеева заместителем руководителя аппарата правительства. Он имеет два высших образования — в 1993 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 1998 году - Академию федеральной службы безопасности.

С 1993 года по 2005 год проходил службу в органах ФСБ России. С 2014 по 2016 годы работал помощником и заместителем главы Вологды. Награждён орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и медалью "За отвагу".
 
Основными задачами федерального инспектора являются контроль за исполнением поручений президента, участие с контрольным департаментом аппарата полпреда в организации проверок исполнения федеральных законов и посланий главы государства Федеральному собранию.

О проведённых проверках главный федеральный инспектор будет докладывать полномочному представителю президента. Также он будет вносить предложения по совершенствованию контрольной деятельности.

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1 комментарий Правила комментирования

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Kerli Clare
Kerli Clare #
12:28
Пожалуйста помогите что-нибудь решить с очистными в поселке Новое Голубево. Их установили под самыми окнами жилых домов. Помимо запаха, еще стоит монотонный гул от технологического оборудования. А сейчас он настолько громкий, как в цеху, и что с открытыми окнами жить просто невыносимо. В голове начинает шуметь и звенеть. Пожалуйста помогите. Вызывала роспотребнадзор на измерение шума, а на этот момент застройщики приглушают звук и он не дотягивает до нормы на 1 бал. Я одна из первых жалуюсь, с нашей стороны дома еще мало кто живет,семьи три. Старики не слышат и у них первый этаж. Звук сглажен. А вот на моем третьем просто невыносимо. Спасите пожалуйста. Дом сдан в 2016 году и это первое лето. Гудит так мощно, что под утро если не обращать внимания и спать,в голове звенит так, как работает газонокосилка под окном. В последнее время стала ночевать у родителей, там тихо, ничего не звенит не гудит, и в голове тоже...А в новую квартиру не хочется приходить. Сделайте что-нибудь. 
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