Рада Украины приняла закон о стремлении в НАТО

Верховная рада Украины приняла закон, закрепляющий членство в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Об этом сообщает "РИА Новости".



За документ проголосовали 276 депутатов. Для его принятия было достаточно 226 голосов. Теперь подписать закон должен президент страны Пётр Порошенко.



В документе предлагается закрепить в законе об основах внешней политики пункт о том, что основным её принципом является "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".



В действующем законе есть формулировка о расширении связей с альянсом для достижения критериев, необходимых для членства в альянсе.