Рада Украины приняла закон о стремлении в НАТО
Фото: официальный сайт президента Украины
Верховная рада Украины приняла закон, закрепляющий членство в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Об этом сообщает
"РИА Новости".
За документ проголосовали 276 депутатов. Для его принятия было достаточно 226 голосов. Теперь подписать закон должен президент страны Пётр Порошенко.
В документе предлагается закрепить в законе об основах внешней политики пункт о том, что основным её принципом является "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".
В действующем законе есть формулировка о расширении связей с альянсом для достижения критериев, необходимых для членства в альянсе.
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