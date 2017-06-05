Президент Сербии заявил, что Путин является мировым лидером

Президент Сербии Александр Вучич назвал Владимира Путина мировым лидером и назвал его роль в мировой экономике ведущей. Об этом сообщает ТАСС

Заявление прозвучало на встрече Вучича с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась в понедельник, 5 июня, в Белграде. Вучич также выразил мнение, что Путин "делает то, что нужно нашим народам".

Встреча с президентом Сербии стала первой поездкой Володина в европейскую страну с момента его избрания председателем Госдумы в октябре 2016 года. В понедельник в Белграде прошло второе заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Скупщиной.