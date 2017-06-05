Президент Сербии заявил, что Путин является мировым лидером
Владимир Путин
Фото: официальный сайт президента России
Президент Сербии Александр Вучич назвал Владимира Путина мировым лидером и назвал его роль в мировой экономике ведущей. Об этом сообщает ТАСС
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Заявление прозвучало на встрече Вучича с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась в понедельник, 5 июня, в Белграде. Вучич также выразил мнение, что Путин "делает то, что нужно нашим народам".
Встреча с президентом Сербии стала первой поездкой Володина в европейскую страну с момента его избрания председателем Госдумы в октябре 2016 года. В понедельник в Белграде прошло второе заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Скупщиной.
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