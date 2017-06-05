Грибаускайте заявила о продолжающейся "агрессивной милитаризации Калининграда"
Даля Грибаускайте
Кадр видеозаписи с сайта youtube.com
Президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Эстонию заявила, что Россия наращивает военный потенциал в Калининградской области и несёт угрозу Прибалтике. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Грибаускайте заявила о "продолжающейся агрессивной милитаризации Калининграда" и о том, что грядущие совместные российско-белорусские учения направлены против Запада. Отметила литовский лидер среди угроз, исходящих от России, и информационные кибератаки. Главу Эстонии она призвала совместно искать решения, позволяющие улучшить обеспечение безопасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Вильнюс проводит враждебный курс
в отношении нашей страны. Комментируя антироссийские акции в Литве, в министерстве заявили, что приют в Вильнюсе находят "лишь политические маргиналы".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.