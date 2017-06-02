Путин заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке со времён холодной войны

Президент Владимир Путин назвал отношения США и России сейчас худшими со времён холодной войны. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается, — отметил российский лидер.

Путин заявил, что был разрушен фундамент взаимного сотрудничества, который формировался десятилетиями. Ситуация, когда сворачиваются контакты, по словам президента, не устраивает ни американский, ни российский бизнес. "Наше экономическое взаимодействие с США сбалансировано, диверсифицировано и технологически насыщено. Вот то, что есть, в целом находится в хорошем состоянии", — подчеркнул Путин.



Глава государства отметил, что российские власти намерены содействовать деловым проектам со Штатами. Он призвал американских бизнесменов содействовать восстановлению диалога между странами. Путин заверил, что российские власти продолжат диалог с Дональдом Трампом по нормализации двухсторонних отношений.

Чтобы добиться успеха, нужны серьёзные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес, — подчеркнул российский лидер.