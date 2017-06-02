В Литве пограничники сняли с поезда российских военных, ехавших транзитом из Калининграда
Литовские пограничники отказались пропустить четверых российских военных, следовавших через территорию страны из Калининграда в Москву на поезде. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Инцидент произошёл в четверг, 1 июня, вечером на пограничном пункте Кибартай. Во время проверки документов выяснилось, что в одном из купе находятся четверо военных в гражданской одежде. В документах россияне не указали, что служат в армии.
В Литве группу из четырёх или более военнослужащих считают военным отрядом. Для их проезда требуется отдельное разрешение на транзитный проезд. У российских военных такого документа не оказалось. Их сняли с поезда и в другом составе вернули в Калининградскую область.
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