В Литве пограничники сняли с поезда российских военных, ехавших транзитом из Калининграда

Литовские пограничники отказались пропустить четверых российских военных, следовавших через территорию страны из Калининграда в Москву на поезде. Об этом сообщает "Интерфакс".



Инцидент произошёл в четверг, 1 июня, вечером на пограничном пункте Кибартай. Во время проверки документов выяснилось, что в одном из купе находятся четверо военных в гражданской одежде. В документах россияне не указали, что служат в армии.

В Литве группу из четырёх или более военнослужащих считают военным отрядом. Для их проезда требуется отдельное разрешение на транзитный проезд. У российских военных такого документа не оказалось. Их сняли с поезда и в другом составе вернули в Калининградскую область.