Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС

Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС и Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".



Число сторонников соглашения оказалось в два раза больше числа его противников. На заседании присутствовали премьер-министр Голландии Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации завершится к саммиту Украина — ЕС, который состоится в июле.



"Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского союза: место Украины — в Европе, будущее Украины связано с Европой", — сказал Юнкер.



Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Его ратифицировали парламенты всех стран — членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Амстердам приостановил процесс ратификации после референдума, результаты которого показали, что большая часть проголосовавших выступает против соглашения.



После переговоров с лидерами ЕС был согласован документ, разъясняющий недопонимания. Договор сейчас действует на предварительной основе. Окончательно он вступит в силу после ратификации всеми 28 странами Евросоюза.