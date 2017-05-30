Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС
Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС и Украины. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Число сторонников соглашения оказалось в два раза больше числа его противников. На заседании присутствовали премьер-министр Голландии Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации завершится к саммиту Украина — ЕС, который состоится в июле.
"Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского союза: место Украины — в Европе, будущее Украины связано с Европой", — сказал Юнкер.
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Его ратифицировали парламенты всех стран — членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Амстердам приостановил процесс ратификации после референдума, результаты которого показали, что большая часть проголосовавших выступает против соглашения.
После переговоров с лидерами ЕС был согласован документ, разъясняющий недопонимания. Договор сейчас действует на предварительной основе. Окончательно он вступит в силу после ратификации всеми 28 странами Евросоюза.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.