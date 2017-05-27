Советник президента, идеолог холодной войны: в США скончался Збигнев Бжезинский

В США в возрасте 89 лет скончался политолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Как сообщает "РИА Новости" , об этом на своей странице в Instagram написала дочь политика.

My father and mother both escaped Europe before the start of World War II. They met in college and we're inseparable in the 6 decades that followed. Here they are in Greece so many years ago. But that same love kept them close through tonight when my dad passed away. We love you Dad. Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:18 PDT

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Польше, откуда переехал в США. Там он окончил университет и получил степень доктора философии в Гарварде. Бжезинский, известный резкой критикой Советского Союза, написал несколько известных работ. Одной из них стала "Великая шахматная доска", где излагается мысль о важности сдерживания влияния СССР в Центральной Азии. Бжезинского называли идеологом холодной войны и одной из ключевых фигур геополитики США.