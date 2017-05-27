Советник президента, идеолог холодной войны: в США скончался Збигнев Бжезинский
Кадр с видеозаписи Youtube
В США в возрасте 89 лет скончался политолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Как сообщает "РИА Новости"
, об этом на своей странице в Instagram написала дочь политика.
Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Польше, откуда переехал в США. Там он окончил университет и получил степень доктора философии в Гарварде. Бжезинский, известный резкой критикой Советского Союза, написал несколько известных работ. Одной из них стала "Великая шахматная доска", где излагается мысль о важности сдерживания влияния СССР в Центральной Азии. Бжезинского называли идеологом холодной войны и одной из ключевых фигур геополитики США.
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