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Советник президента, идеолог холодной войны: в США скончался Збигнев Бжезинский

11:57
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Кадр с видеозаписи Youtube
В США в возрасте 89 лет скончался политолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Как сообщает "РИА Новости", об этом на своей странице в Instagram написала дочь политика.
 
 
Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Польше, откуда переехал в США. Там он окончил университет и получил степень доктора философии в Гарварде. Бжезинский, известный резкой критикой Советского Союза, написал несколько известных работ. Одной из них стала "Великая шахматная доска", где излагается мысль о важности сдерживания влияния СССР в Центральной Азии. Бжезинского называли идеологом холодной войны и одной из ключевых фигур геополитики США.
 
В 2015 году Бжезинский высказывался за размещение американских войск в странах Балтии с целью предотвращения "возможного вторжения России". Тогда политолог заявлял, что Россия может занять Ригу или Таллин за один день.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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C-500
C-500 #
18:51
Его уже заждались.
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