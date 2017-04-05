В Литве из-за убыли населения сократят число депутатов
В Литве планируют сократить число депутатов парламента из-за уменьшения численности населения страны. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что в кабинете министров поддержали и предложение, согласно которому выборы в стране нужно проводить раньше. Он отметил, что пока не известно, когда будут проводить голосование и сколько членов сейма должно представлять граждан.
"Возможно, не в марте, а в начале сентября проводить выборы, потому что это также позволит примерно в течение 1,5–2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным", — сказал премьер о дате выборов.
Первая конституция в Литве была принята в 1992 году. Тогда в стране проживало 3 млн 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы — 2 млн 850 тыс. человек.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.