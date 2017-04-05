В Литве из-за убыли населения сократят число депутатов

В Литве планируют сократить число депутатов парламента из-за уменьшения численности населения страны. Об этом сообщает "Интерфакс".



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что в кабинете министров поддержали и предложение, согласно которому выборы в стране нужно проводить раньше. Он отметил, что пока не известно, когда будут проводить голосование и сколько членов сейма должно представлять граждан.



"Возможно, не в марте, а в начале сентября проводить выборы, потому что это также позволит примерно в течение 1,5–2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным", — сказал премьер о дате выборов.



Первая конституция в Литве была принята в 1992 году. Тогда в стране проживало 3 млн 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы — 2 млн 850 тыс. человек.