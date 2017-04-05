Группировка ИГ опубликовала обращение к Трампу, в котором назвала его "идиотом"
Дональд Трамп
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Группировка ИГ (запрещена в России по решению суда) опубликовала обращение к президенту Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на Reuters
сообщает РИА "Новости"
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По данным агентства, в сообщении террористы называют главу государства "идиотом", который возглавляет "тонущую" страну. Также члены запрещенной организации утверждают, что Трамп не понимает, что такое Сирия и Ирак. Известно, что это первое обращение боевиков к Трампу с тех пор, как он стал президентом.
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