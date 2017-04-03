Алиханов пригрозил изменениями в руководстве Гарантийного фонда Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов пообещал поменять руководство областного Гарантийного фонда. Об этом сообщает РБК.



Заместитель министра экономики Калининградской области Андрей Толмачёв сообщил во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата, что за 2016 год организация выдала 39 поручительств на общую сумму в 190 млн рублей. Врио вице-губернатора региона Эдуард Батанов прокомментировал эти данные. "39 поручительств — ну это о чём? Правильно ли мы расставили приоритеты в части субсидий? Мы не оказываем поддержки", — сказал он.

Врио губернатора после этого заявил: "Мы, насколько я понимаю, руководство Гарантийного фонда должны поменять. В любом случае изменения будут происходить. Всё хорошо, деньги есть, но никто не обращается".

С января по февраль 2017 года Гарантийный фонд Калининградской области выдал три поручительства на общую сумму в 2,7 млн рублей.