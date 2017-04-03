Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в составе правительственной комиссии по региональному развитию. В её состав включили шестерых новых членов, среди которых и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Обновлённый список участников опубликован на официальном сайте кабмина.



Среди новых членов комиссии два недавно назначенных главы региона. Кроме Антона Алиханова, в список включили главу Пермского края Максима Решетникова. Среди новых членов комиссии также руководитель Республики Коми Сергей Гапликов, заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, замполпреда президента в СЗФО Анастасия Кузнецова и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.



Исключили из комиссии экс-гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрея Никитина, экс-замполпреда президента в СЗФО Андрея Травникова и замполпреда президента в Приволжском федеральном округе Алсу Гайнутдинова.



Председателем правительственной комиссии по региональному развитию является зампред кабмина Дмитрий Козак. Его заместители — министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.