Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши на поставки российского газа через Opal

Литва и Латвия присоединились к жалобе Польши по делу газопровода Opal, подающего российский газ. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на польское агентство PAP

Газопровод Opal подаёт российский газ, приходящий в Европу по "Северному потоку". В октябре 2016 года Еврокомиссия оставила в силе исключительное право "Газпрома" на использование 50% транзитных мощностей Opal. Кроме того, "Газпром" получил право участия в аукционах на другие 40% мощностей. В декабре 2016 года Польша обратилась в суд с иском об отмене решения Еврокомиссии.

Теперь к жалобе Польши присоединились Литва и Латвия. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связи с процессом.

Немецкий газопровод Opal является продолжением "Северного потока". Это крупнейший подобный проект в Германии