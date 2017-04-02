Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши на поставки российского газа через Opal
Литва и Латвия присоединились к жалобе Польши по делу газопровода Opal, подающего российский газ. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на польское агентство PAP
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Газопровод Opal подаёт российский газ, приходящий в Европу по "Северному потоку". В октябре 2016 года Еврокомиссия оставила в силе исключительное право "Газпрома" на использование 50% транзитных мощностей Opal. Кроме того, "Газпром" получил право участия в аукционах на другие 40% мощностей. В декабре 2016 года Польша обратилась в суд с иском об отмене решения Еврокомиссии.
Теперь к жалобе Польши присоединились Литва и Латвия. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связи с процессом.
Немецкий газопровод Opal является продолжением "Северного потока". Это крупнейший подобный проект в Германии
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