Канада предоставит Украине доступ к своему рынку оружия
Канада и Украина подпишут договор, открывающей Киеву доступ к канадскому рынку оружия. Об этом сообщает "Лента.Ru"
с ссылкой на оборонные ведомства стран.
Договор будет подписан на следующей неделе. В настоящий момент продолжается его доработка.
Ранее глава МИД Украины заявлял, что стране нужно оборонительное летальное оружие, а также сотрудничество с США и НАТО. Против поставок оружия на Украину высказывались некоторые европейские политики – так,президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл подобные шаги рискованными и контрпродуктивными.
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