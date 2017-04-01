Канада предоставит Украине доступ к своему рынку оружия

Канада и Украина подпишут договор, открывающей Киеву доступ к канадскому рынку оружия. Об этом сообщает "Лента.Ru" с ссылкой на оборонные ведомства стран.

Договор будет подписан на следующей неделе. В настоящий момент продолжается его доработка.

Ранее глава МИД Украины заявлял, что стране нужно оборонительное летальное оружие, а также сотрудничество с США и НАТО. Против поставок оружия на Украину высказывались некоторые европейские политики – так,президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл подобные шаги рискованными и контрпродуктивными.