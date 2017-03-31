Минобороны Великобритании об отношениях с Россией: сейчас и речи не может быть о нормальном ведении дел
Фото с сайта london.gov.uk
Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон во время пресс-конференции с американским коллегой Джеймсом Мэттисом сообщил, что о возвращении к нормальным отношениям с Россией пока не может быть речи. Об этом пишет
"РИА Новости".
"Мы должны быть чрезвычайно внимательны в свете сохраняющейся тенденции вмешательства России (в дела других стран). Речь идёт и о военной активности, и о киберугрозах… Мы должны противостоять этому столько времени, сколько понадобится. Поэтому сейчас и речи не может быть о возвращении к нормальному ведению дел", — заявил Фэллон.
Он подчеркнул, что взаимодействие возможно только по определённым направлениям. Среди них глава Минобороны Великобритании отметил переговоры по тем странам, где Россия имеет влияние, Сирию и ситуации, где дело касается действий авиации.
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