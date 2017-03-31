Экс-генсек НАТО: Санкции против России сделали Путина сильнее
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
Антироссийские санкции сделали сильнее Владимира Путина. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен, сообщает РИА "Новости"
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По мнению экс-генсека, экономические ограничения, введённые западными странами, усилили зависимость элиты от Кремля. Элита потеряла возможность внешнего финансирования и теперь полностью зависит от внутреннего.
"Так что мы непреднамеренно сделали Путина сильнее и сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля. Это последствия. И, тем не менее, я считаю, что санкции необходимы", — добавил Расмуссен. Между тем ранее сам Путин говорил о том, что намерен тянуть с отменой контрсанкций как можно дольше
.
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