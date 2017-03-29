Суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело по долгу Украины перед Россией
Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Суд удовлетворил ходатайство российской стороны. В Минфине заявляли, что у Киева нет реальных шансов оспорить требование о выплате долга по облигациям. В Минэкономразвития решение Лондона расценили как прецедент для защиты интересов нашей страны.
Киев планирует до 8 апреля предоставить Высокому суду Лондона возражения и дополнительные материалы. Глава Минфина соседнего государства Александр Данилюк заявил, что страна намерена отстаивать свою позицию.
Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, потом произошёл дефолт по ценным бумагам. Украина предложила Москве реконструировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. В России предлагали досудебное решение вопроса, но Киев не сделал встречного предложения.
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