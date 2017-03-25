В Минске массово задерживают участников акции протеста против Лукашенко

Несколько сотен человек задержаны в Минске во время несанкционированной акции протеста против действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Медуза.

Около Академии наук, именно здесь должно было начаться шествие, были задержаны около 50 человек. Корреспонденты Tut.by сообщают, что в районе улицы Кузьмы Чорного задержали не менее 30 участников акции, на площади Якуба Коласа в автозаки поместили десятки оппозиционеров, причём задержания проходили с применением силы. Никаких сведений о потасовках протестующих с милиционерами нет.

Правозащитный центр "Весна" начал сбор сведений о задержанных. Пока сообщается о 50 участниках акции протеста. Большинство из них журналисты, которые после проверки документов были отпущены.

Сейчас на улицах Минска дежурит большое количество сотрудников правоохранительных органов в защитной одежде для разгона массовых беспорядков и со щитами, а также различная техника, в том числе машины для тарана баррикад. Информации о предъявлении обвинений задержанным не поступало.

Сегодня, 25 марта, в Белоруссии отмечается неофициальный праздник День воли, приуроченный к созданию в 1918 году Белорусской народной республики. Акции протеста должны были пройти и в других городах Белоруссии, некоторые из них были согласованы с властями. В Минске разрешение на проведение шествия не выдавалось.