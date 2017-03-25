Меркель привела примеры политических ошибок Евросоюза

В частности, Меркель признала ошибки в миграционной и экономической политике. Отметив, что создав единую валюту никто не подумал о её способности выдерживать кризисы. Теперь для этого европейцы создают банковский союз. Что касается миграционного вопроса, то никто в Европе не подумал о защите внешних границ, вводя свободу передвижения.