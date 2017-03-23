CNN сообщил о контактах помощников Трампа с представителями России
Дональд Трамп
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Американский телеканал CNN обнародовал сведения о сотрудничестве помощников Трампа с российской стороной. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"
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По данным СМИ, ФБР выяснило, что команда президента США Дональда Трампа якобы взаимодействовала с высокопоставленными лицами из России. Вместе они работали над публикацией материалов, порочащих кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон.
Сейчас Федеральное бюро расследований проверяет информацию о разговорах и поездках помощников Трампа. Напомним, что ранее президента неоднократно обвиняли в связях с Россией, однако доказательств этому представлено не было
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