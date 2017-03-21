Кандидат в президенты Франции призвал Париж не сближаться с Москвой

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон призвал власти страны не идти на сближение с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости"

Такое заявление Макрон сделал во время предвыборных дебатов. По мнению политика, у Франции есть долгая история взаимоотношений с США, с которыми государство "строило мир на планете", однако сейчас пришло время для независимой политики. Макрон отметил, что хочет видеть Францию сильной и не намерен идти на компромисс с Путиным.

Сейчас Эммануэль Макрон является одним из самых популярных кандидатов на пост президента. Выборы главы Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая.