Кандидат в президенты Франции призвал Париж не сближаться с Москвой
Париж
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон призвал власти страны не идти на сближение с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Такое заявление Макрон сделал во время предвыборных дебатов. По мнению политика, у Франции есть долгая история взаимоотношений с США, с которыми государство "строило мир на планете", однако сейчас пришло время для независимой политики. Макрон отметил, что хочет видеть Францию сильной и не намерен идти на компромисс с Путиным.
Сейчас Эммануэль Макрон является одним из самых популярных кандидатов на пост президента. Выборы главы Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая.
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