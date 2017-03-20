Шойгу: Россия и Япония имеют общие угрозы
Министр обороны Сергей Шойгу
Фото с сайта kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что Россия и Япония имеют общие угрозы. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Сейчас Шойгу находится в Токио. По данным СМИ, он намерен обсудить вопросы военного сотрудничества со своим коллегой Томоми Инада. Одной из тем предстоящей встречи станет борьба с терроризмом. Глава Минобороны подчеркнул, что две страны должны сообщать противодействовать общим проблемам.
Военное сотрудничество двух стран было приостановлено в 2014 году по инициативе Японии из-за событий в Крыму. Шойгу считает, что это не принесло государствам пользы.
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