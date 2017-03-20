Шойгу: Россия и Япония имеют общие угрозы

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что Россия и Япония имеют общие угрозы. Об этом сообщает РИА "Новости"

Сейчас Шойгу находится в Токио. По данным СМИ, он намерен обсудить вопросы военного сотрудничества со своим коллегой Томоми Инада. Одной из тем предстоящей встречи станет борьба с терроризмом. Глава Минобороны подчеркнул, что две страны должны сообщать противодействовать общим проблемам.

Военное сотрудничество двух стран было приостановлено в 2014 году по инициативе Японии из-за событий в Крыму. Шойгу считает, что это не принесло государствам пользы.