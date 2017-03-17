В Москве заявили о готовности изучать предложения Японии по совместной деятельности на Курилах
Курильские острова
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в субботу, 18 марта, в Токио состоится первый раунд российско-японских переговоров по вопросам организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом сообщает
ТАСС.
Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. В России к мероприятию готовят пакет предложений, направленных на реализацию проектов в различных областях.
Мария Захарова подчеркнула, что проекты могут быть осуществлены только на условиях, которые не противоречат законодательству России. Она отметила, что японские предложения будут изучены.
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