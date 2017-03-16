Постпред США при ООН: России никогда нельзя доверять

Постоянный представитель США при Организации объединённых наций Никки Хейли заявила о том, что Вашингтон не должен доверять России. Об этом со ссылкой на NBC News сообщает РИА "Новости"

По мнению Хейли, её страна должна серьёзно относиться к российской угрозе. "Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — заявила она. Также дипломат поддержала миграционный указ Дональда Трампа. Документ, напомним, предполагает введение ограничения на въезд в страну выходцев из ряда мусульманских стран.

Напомним, санкционная война между США и Россией началась после присоединения Крыма. Трамп неоднократно говорил о своём желании наладить отношения с РФ, однако существенных шагов для этого пока не сделано.