Фракция ЛДПР покинула зал заседаний ГД после перепалки Жириновского с депутатами "Единой России" (видео)
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний Госдумы после словесной перепалки Владимира Жириновского с депутатами от партии "Единая Россия". Об этом сообщается
на официальном сайте ЛДПР.
Владимир Жириновский в своём выступлении обратил внимание на особенности проведения выборов в некоторых районах Московской области. В это время депутат от "ЕР" Оксана Пушкина стала выражать своё недовольство и перебивать лидера ЛДПР.
Жириновский назвал Московскую область криминальной, а депутатов подкупленными. После этого фракция покинула зал заседаний. Вице-спикер ГД Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы внимательно отнестись к высказываниям лидера ЛДПР. Он подчеркнул, что политические выступления не должны быть хамскими и оскорбительными.
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