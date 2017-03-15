Фракция ЛДПР покинула зал заседаний ГД после перепалки Жириновского с депутатами "Единой России" (видео)

Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний Госдумы после словесной перепалки Владимира Жириновского с депутатами от партии "Единая Россия". Об этом сообщается на официальном сайте ЛДПР.



Владимир Жириновский в своём выступлении обратил внимание на особенности проведения выборов в некоторых районах Московской области. В это время депутат от "ЕР" Оксана Пушкина стала выражать своё недовольство и перебивать лидера ЛДПР.



Жириновский назвал Московскую область криминальной, а депутатов подкупленными. После этого фракция покинула зал заседаний. Вице-спикер ГД Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы внимательно отнестись к высказываниям лидера ЛДПР. Он подчеркнул, что политические выступления не должны быть хамскими и оскорбительными.