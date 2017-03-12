В США снимут сериал о победе Трампа на выборах
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
В США снимут художественный мини-сериал о победе Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает
"Комсомольская правда".
Продюсером сериала станет Том Хэнкс, режиссёром — Джей Роуч, кто сыграет Дональда Трампа — неизвестно. У сериала пока нет названия, в основу сценария ляжет книга журналистов Марка Гальперина и Джона Хайлеманна, которая только готовится к изданию.
По их предыдущей книге в 2010 году уже снимали фильм "Игра изменилась", который был посвящён предвыборной компании 2008 года. Тогда фильм Роуча получил "Эмми" и три премии "Золотой глобус".
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