Путин уволил из силовых ведомств 10 генералов

Президент России Владимир Путин снял с должностей 10 генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Уволенные военнослужащие трудились в структурах МВД, СК и ФСИН. О причинах кадровых перестановок в документе не сообщается.

От должностей освободили главу МВД Приволжского федерального округа Владимира Берглезова, генерал-лейтенанта юстиции, руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергея Бобровничего, генерал-майора внутренней службы, начальника УФСИН по Саратовской области Александра Гнездилова, прокурора Еврейской АО Лидию Дьяконову, первого заместителя начальника Московского университета МВД Сергея Жевлаковича, прокурора Чувашской Республики Сергея Легостаева, начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александра Новикова. В список отстранённых попали также начальник главного управления МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, начальник ГУ МВД по Нижегородской области Иван Шаев, первый заместитель руководителя СУ СК по Забайкальскому краю, полковник Рузиль Шелест, начальник УФАС по Республике Мордовия генерал-майор Рамазан Ягьяев.



В своём указе Владимир Путин назначает начальником УФСИН по Самарской области Рамиза Алмазова, директором департамента оперативного управления Министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майора Анатолия Елизарова. Главой СУ СК РФ назначен генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев. Заместителем начальника ГУ МВД по Новосибирской области — полковника юстиции Андрея Неупокоева, начальника научно-технического управления Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий — Алексея Смирнова, начальником ГУ Министерства по делам ГО и ЧС по Краснодарскому краю — полковника внутренней службы Александра Татарыкина.



На пятилетний срок руководителем СУ СК по Кировской области назначен полковник юстиции Айрат Ахметшин. На такой же срок прокурором Республики Ингушетия Путин назначил Андрея Васильченко.