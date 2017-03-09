Конгресс США запретил Пентагону работать с "Рособоронэкспортом"

Конгресс Соединённых Штатов Америки запретил Пентагону сотрудничать с госкомпанией "Рособоронэкспорт". Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, законодатели приняли решение, согласно которому на военные нужды страны будет выделено 578 млрд долларов. В документе указано, что средства не могут быть направлены на финансирование контрактов с "Рособоронэкспортом".

Ограничение будет действовать до тех пор, пока корпорация не прекратит поставки военного оборудования в Сирию. Ещё одним условием снятия запрета назван выход вооружённых сил России из Крыма. Кроме того, в документе говорится о том, что выделение средств может быть возобновлено, если глава Пентагона докажет, что контракты с российской компанией отвечают интересам США.