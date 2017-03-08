Глава МИД КНР заявил об "историческом максимуме" доверия в отношениях с Россией

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил о достижении "исторического максимума" доверия между Китаем и Россией. Об этом сообщает РБК.

Министр уверен, что отношения между двумя странами не зависят от внешних факторов. Стратегическим было решение о партнёрстве, которое исходит из взаимных интересов стран. В этом году запланированы несколько встреч глав обоих государств.

Ван И также считает, что Россия и Китай должны сотрудничать с США. Три страны должны работать вместе, а не против друг друга. Китай также намерен стремиться к сотрудничеству со странами БРИКС.