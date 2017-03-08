В России утвердили национальную стратегию действий в интересах женщин

Премьер-министр Дмитрий Медведева подписал "Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Об этом сообщает
ТАСС.
Проект стратегии внёс на рассмотрение правительства Минтруд. Реализация стратегии предполагает, что женщина сможет комфортно выстраивать карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности.
Стратегия предполагает создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни, включая политическую. Она будет реализована в два этапа. С 2017 по 2018 годы — это разработка механизмов реализации стратегии, информационно-аналитическое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин.
В 2019-2022 годах предусмотрена реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Финансирование программы предусмотрено в рамках действующих госпрограмм.
Подписать документ к 8 марта Дмитрия Медведева просила Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда считает, что это лучший подарок российским женщинам к празднику.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.