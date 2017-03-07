Трамп: Восемь лет Россия "давила" Обаму и становилась сильнее

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией. Он написал об этом в "Твиттере".



"Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась всё сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!" — написал глава Штатов.

Дональд Трамп в посте сослался на передачу телеканала Fox News, где обсуждали эту тему.