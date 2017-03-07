Трамп: Восемь лет Россия "давила" Обаму и становилась сильнее
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией. Он написал об этом в "Твиттере".
"Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась всё сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!" — написал глава Штатов.
Дональд Трамп в посте сослался на передачу телеканала Fox News, где обсуждали эту тему.
Ранее стало известно, что Пентагон намерен расширить систему ПВО
из-за разногласий с Россией по договору ликвидации ракет средней и малой дальности. В США считают, что наша стране ведёт себя агрессивно.
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