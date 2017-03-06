На польской границе задержали 3500 пачек контрабандных сигарет
На польской границе в Безледах таможня задержала "Форд Мондео", водитель которого перевозил 3500 пачек сигарет. Об этом сообщает
Radio Olsztyn.
Житель Кенштин в декларации заявил, что везёт только две пачки сигарет, но таможенники решили проверить автомобиль. Машину просветили рентгеном и увидели внутри контрабанду.
Пачки сигарет водитель рассовал в полу и закрыл их сварными листами. Чтобы извлечь товар, таможенникам пришлось почти полностью разобрать машину. В ячейках оказалось 3497 пачек сигарет различных марок. Их стоимость оценили в 40 тысяч злотых.
Это самая большая контрабанда на переходе в Безледах в начала года. Товар изъят, машина тоже в качестве доказательства, что она специально переоборудована под контрабанду. Водителя будут судить.
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