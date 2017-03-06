СМИ: в России реформируют три управления Госдумы

Руководство Госдумы в понедельник, 6 марта, запускает реформу аппарата. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает газета "Известия".



Согласно данным издания, реформа коснётся трёх управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Аналитическое управление после реформы станет экспертно-аналитическим, финансовое — финансово-экономическим. Часть функций по прогнозированию, анализу, экспертизе будет передана из финансового управления в экспертно-аналитическое. В рамках реформы управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ планируется разделить эти две должности. Совмещение их в ГД считают неэффективным.

Ожидается, что кабмин усилит взаимодействие палат парламента при законотворческом процессе. Сейчас правительство само решает, необходимо ли проводить оценку регулирующего воздействия проекта при подготовке его ко второму чтению.