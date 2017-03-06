Эрдоган назвал Германию страной, далёкой от демократии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Германия далека от демократии. Об этом сообщает Life

Обвинение в адрес немецких властей было сделано во время выступления главы Турции перед активистками женских организаций. Таким образом Эрдоган отреагировал на то, что власти Германии запретили главе Минюста Турции Бекиру Боздагу выступить перед членами турецкой диаспоры.

По мнению турецкого лидера, действия нынешних властей Германии ничем не отличаются от действий нацистов. Президент потребовал от немецких чиновников "уважать Турцию".

Заявление Эрдогана раскритиковали немецкие политики. Они назвали обвинения "невероятными и неприемлемыми".