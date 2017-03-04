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Главная Новости Политика

Медведев: Жизнь в условиях санкций будет "неопределённо долгой"

12:54
  771 1
  • Фото с официального сайта правительства России
Фото с официального сайта правительства России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости готовиться к жизни в условиях санкций, которые будут действовать "неопределённо долго". Об этом сообщает Rambler News Service.
 
"По поводу санкций я уже неоднократно высказывался. Ещё раз хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что будем жить в условиях санкций неопределённо долго, – рассказал премьер. – Посмотрите, что делают наши партнёры за океаном, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они выносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама принимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки Джексона – Вэника или ещё покруче".
 
По мнению Медведева, россияне не нуждаются в "милости" со стороны стран Запада: он считает, что опыт последних двух лет показал умение страны развиваться в условиях санкций. Он отметил успехи, сделанные в промышленности и сельском хозяйстве.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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avatar
3133731338
31338 31337 #
15:51
Вся надежда что наши партнеры из за океана поступят с тобой и вованом как с саддамом, иначе да, швах.
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