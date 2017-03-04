Принц Уильям и Кейт Миддлтон приедут в июле в Польшу

Польша ожидает в июле визита британской королевской четы. Об этом сообщает "Радио Польша".

Принимать принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон будет польская президентская чета. Визит станет подтверждением тёплых отношений между государствами. Поэтому принимающая сторона надеется, что пребывание королевской четы будет носить как официальный, так и частный характер.

После визита в Польшу принц Уильям с супругой отправятся в Германию. Программа визита пока не раскрывается.