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Принц Уильям и Кейт Миддлтон приедут в июле в Польшу

03 марта 201723:39
  488 1
  • Фото: официальная страница "ВКонтакте"
Фото: официальная страница "ВКонтакте"
Польша ожидает в июле визита британской королевской четы. Об этом сообщает "Радио Польша".
 
Принимать принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон будет польская президентская чета. Визит станет подтверждением тёплых отношений между государствами. Поэтому принимающая сторона надеется, что пребывание королевской четы будет носить как официальный, так и частный характер.
 
После визита в Польшу принц Уильям с супругой отправятся в Германию. Программа визита пока не раскрывается.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Тома Розова
Тома Розова #
03 марта 201723:45
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