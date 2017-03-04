Принц Уильям и Кейт Миддлтон приедут в июле в Польшу

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Ярошук: Женщинам не нужны подарки на 8 Марта
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Наполовину ослепший во время урока студент отсудил у техникума 750 тысяч рублей
03 марта 201712:28
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На побережье Балтийского моря в посёлке Сокольники утонул мужчина
03 марта 201712:05
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Источник: в калининградской школе ранили ножом 13-летнего мальчика
03 марта 201711:43
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