Американские военные рассказали, почему участвовали в антироссийских акциях в Польше. Об этом сообщает РИА "Новости"

Военнослужащие армии США, размещённые в Польше, были задействованы в памятных мероприятиях, посвящённых членам польского антикоммунистического подполья. Как заявил представитель сухопутных сил США в Европе Стивен Лэм, участие военных было одной из мер поддержки союзников.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подобные мероприятия бросают тень на историю борьбы США и СССР с нацизмом. По её мнению, американским военным стоило бы почтить память солдат, погибших за освобождение Европы.