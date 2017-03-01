Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию главным вызовом для страны
Дэниел Коутс. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Претендент на должность руководителя Национальной разведки США Дэниел Коутс назвал Россию главным вызовом, стоящим перед страной. Об этом сообщает РБК
.
По данным СМИ, Коутс отметил, что упорство России в мировых делах вызывает у него озабоченность. Также он призвал власти Штатов расследовать попытки вмешательства РФ в американские выборы.
Напомним, ранее в США обвинили
Россию в желании причинить вред президентской кампании и подорвать веру американского народа в демократию. В Москве обвинение назвали несостоятельным.
Между тем президент США Дональд Трамп считает главной угрозой для страны Северную Корею. Об этом со ссылкой на CNN
сообщает "КоммерсантЪ"
.
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