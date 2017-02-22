В России создали информационные войска

В России созданы войска информационных операций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.



По словам министра, информационные войска созданы в Вооружённых Силах РФ.



"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой, — сказал Шойгу. — Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".