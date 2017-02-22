В России создали информационные войска
Сергей Шойгу. Фото с сайта kremlin.ru
В России созданы войска информационных операций. Об этом сообщает ТАСС,
ссылаясь на заявление министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.
По словам министра, информационные войска созданы в Вооружённых Силах РФ.
"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой, — сказал Шойгу. — Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".
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