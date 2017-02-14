Советник Трампа по нацбезопасности покинул пост из-за разговора с послом РФ
Майкл Флинн. Фото с сайта en.wikipedia.org
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн написал заявление об уходе из-за того, что не предоставил правительству полных данных о разговорах с послом России в Вашингтоне. Об этом сообщае
т "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Майкл Флинн принёс официальные извинения вице-президенту Майку Пенсу за то, что отрицал разговор с российским послом. Исполняющим обязанности помощника Трампа по нацбезопасности назначен генерал Кит Келлогг.
В Белом доме обсуждали возможность увольнения Майкла Флинна после того, как стало известно, что в декабре политик провёл переговоры с российским дипломатом. Согласно данным The Washington Post, американец обсуждал
в Сергеем Кисляком вопрос санкций до инаугурации Трампа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.